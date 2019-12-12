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Ватикан використовує пожертви для бідних, щоб покрити дефіцит держбюджету – WSJ

Пожертви для бідних, які надходять від католиків з усього світу в фонд Ватикану, використовуються для покриття дефіциту державного бюджету.

ватикан

Щорічно в червні Ватикан оголошує збір коштів для бідних, які надходять до Фонду Пенні Святого Петра.

У 2018 році на рахунок фонду надійшло понад $55 млн. Дві третини цих коштів використовували для покриття дефіциту держбюджету.

За інформацією видання, тільки 10% з них направили на благодійність.

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У прес-службі Ватикану відмовилися коментувати витрачання коштів.

У 2018 році дефіцит держбюджету Ватикан досяг €70 млн при обсязі витрат близько €300 млн.

Раніше суд Мельбурна виніс рішення по справі скарбника Ватикану Джорджа Пелла і визнав його винним у скоєнні сексуального насильства над двома 13-річними хлопчиками. Свої злочини священнослужитель здійснював у Соборі Святого Патрика, де служив архієпископом. У 2014 році одна з жертв педофіла загинула.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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