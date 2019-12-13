Денні Аєлло помер в Нью-Джерсі у віці 86 років.

12 грудня популярний американський актор Денні Аєлло помер від раптової хвороби. Йдеться про інфекцію.

За свою довгу кар’єру він зіграв в декількох десятках фільмів, знявшись у таких режисерів, як Серджіо Леоне, Френсіс Форд Коппола, Вуді Аллен, Люк Бессон. Норман Джуісон.

Денні Аєлло народився 20 червня 1933 року в Брукліні і був шостою дитиною. Коли мати осліпла, батько кинув її разом з дітьми.

Денні так і не зміг пробачити його за це. Вони не розмовляли більше 50 років.

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У 1973 році Денні з’явився поруч з Робертом де Ніро в спортивній драмі Бий в барабан повільно, а потім у другій частині Хрещеного батька.

Він також зіграв в комедійному бойовику Гудзонский яструб, в трилері Люка Бессона Леон-кілер і драмі Мерія.

У Денні Аєлло залишилося троє дорослих дітей.

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