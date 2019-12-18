У Палаті представників Конгресу США проводять дебати щодо рішення про оголошення імпічменту президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

18 грудня у Палаті представників США проходять дебати щодо імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Після обговорення має відбутися відповідне голосування.

Трампа звинувачують у зловживанні владою, тиску на свідків і перешкоджанні діяльності Конгресу.

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Голосування за імпічмент президента США заплановане на 1.00 19 грудня за Києвом. Якщо це рішення буде успішним, то процедура відсторонення Трампа з посади перейде в наступну фазу.

Далі питання розглядатимуть у Сенаті.

Щоб Трамп перестав обіймати посаду президента США проведуть відповідне голосування, на якому рішення повинні підтримати дві третини сенаторів.

Нагадаємо, 10 грудня Конгрес США висунув Дональду Трампу офіційні звинувачення у зловживанні владою і перешкоджанні діяльності Конгресу.

Відео: Голос Америки