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Настав час боротися – Трамп про імпічмент

Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у брехні і “нападі на Америку і Республіканську партію”.

Настав час боротися – Трамп про імпічмент

Президент США Дональд Трамп розкритикував процедуру імпічменту, звинувачуючи демократів у брехні.

– Демократична партія бреше, намагаючись організувати мені імпічмент. Читайте розшифровку (телефонної розмови з Зеленським – Ред.) – абсолютно бездоганна розмова! Настав час боротися, – написав він.

Пізніше він написав ще один пост, в якому звинуватив Демократичну партію в “нападі на США і Республіканську партію”.

Нагадаємо, дебати в Палаті представників Конгресу США щодо імпічменту Трампа завершилися голосуванням. 230 голосів при 216 необхідних віддали за імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і 229 голосів – за звинуваченням у перешкоджанні роботі Конгресу. Таким чином Палата представників підтримала відсторонення Трампа.

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