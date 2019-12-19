Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію у брехні і “нападі на Америку і Республіканську партію”.

Президент США Дональд Трамп розкритикував процедуру імпічменту, звинувачуючи демократів у брехні.

– Демократична партія бреше, намагаючись організувати мені імпічмент. Читайте розшифровку (телефонної розмови з Зеленським – Ред.) – абсолютно бездоганна розмова! Настав час боротися, – написав він.

Пізніше він написав ще один пост, в якому звинуватив Демократичну партію в “нападі на США і Республіканську партію”.

Нагадаємо, дебати в Палаті представників Конгресу США щодо імпічменту Трампа завершилися голосуванням. 230 голосів при 216 необхідних віддали за імпічмент за звинуваченням у зловживанні владою і 229 голосів – за звинуваченням у перешкоджанні роботі Конгресу. Таким чином Палата представників підтримала відсторонення Трампа.