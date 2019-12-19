У Москві прогримів теракт біля будівлі ФСБ. Подробиці стрілянини та хронологію подій – читайте на Фактах ICTV.

Стрілянина у приймальні ФСБ у Москві на вулиці Кузнецький міст сталася о 18.10. Вогонь відкрили три людини.

Невідомий відкрив стрілянину біля будинку 12 yf вулиці Велика Луб’янка.

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Офіційні дані Слідчого комітету про кількість загиблих і постраждалих:

загинув один співробітник ФСБ;

п’ятеро осіб, зокрема один цивільний, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє з них перебувають у важкому стані.

злочинець убитий.

Слідчий комітет Москви кваліфікував справу, як Посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Однак потім у ФСБ заявили, що це теракт.

Однак спочатку більшість російських ЗМІ писали, що нападників було троє (двох застрелили на самому початку).

Повідомлялося, що три людини увірвалися в будівлю приймальні ФСБ, пізніше один з них спробував забарикадуватися в одному з приміщень на Великій Луб’янці.

Власне саме таку інформацію спочатку озвучували в Центрі громадських зв’язків Федеральної служби безпеки РФ.

Саме такі дані називали близько двох годин, лише з часом ФСБ спростувало цю інформацію.

До слова, кількість убитих також змінювалася постійно. Спочатку, за непідтвердженими даними, їх було четверо.

Цікаво, що федеральним каналам Перший канал і Росія 24 поки немає справи до трагедії в центрі російської столиці. Вони вирішили про це не повідомляти, а ще раз обговорити прес-конференцію Путіна.

Сам президент РФ Володимир Путін у цей момент перебував у Великому кремлівському палаці, де проходив концерт до Дня ФСБ. До слова, саме свято лише завтра – 20 грудня.

Незважаючи на теракт, святковий концерт не перервали.

Також Факти ICTV показують пряму трансляцію теракту в Москві.