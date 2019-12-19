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Факти / Світ / Росія

Відео очевидців стрілянини в Москві: двоє загиблих, є поранені

У Москві сталася стрілянина біля будівлі ФСБ на на Луб’янці, загинула людина. Відео події – дивіться на Фактах ICTV.

Відео очевидців стрілянини в Москві: двоє загиблих, є поранені

У Москві біля будівлі ФСБ невідомий відкрив стрілянину в приймальні служби. За офіційними даними, загинули дві людини.

Стрілка ліквідували правоохоронці. Однак після цього очевидці чули ще постріли та крики.

Також Факти ICTV показують пряму трансляцію теракту в Москві.

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