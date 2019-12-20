PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Чоловік Єлизавети II герцог Філіп госпіталізований

20 грудня герцога Единбурзького доставили у лікарню для запобіжного лікування.

Чоловік Єлизавети II герцог Філіп госпіталізований

Чоловік королеви Великої Британії герцог Единбурзький Філіп госпіталізований для запобіжного лікування.

Герцог Единбурзький відправився цього ранку з Норфолка у лікарню імені короля Едуарда VII, що в Лондоні. 98-річного чоловіка Єлизавети II доставили у лікарню для огляду і лікування в зв’язку з медичними проблемами, що виникли раніше.

У Букінгемському палаці вказали, що в даному випадку госпіталізація – це запобіжний захід.

Читайте: Смерть королеви Єлизавети II: у Британії репетирували похорони

Очікується, що він пробуде під наглядом лікарів кілька днів.

В травні 2017 року чоловік королеви вирішив припинити участь в публічних заходах. Єлизавета II повністю підтримала його рішення.

Нагадаємо, королева Єлизавета поскаржилася прем’єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа.

За її словами, вертольоти президента і його супроводу зіпсували газон біля Букінгемського палацу під час його візиту в червні.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Парламент Великої Британії схвалив законопроект про Brexit
Парламент Великої Британії схвалив законопроект про Brexit
Brexit
Єлизавета II зробила заяву про Brexit
Фэллон Шеррок
Реакція трибун на перемогу англійки, яка обіграла чоловіка на ЧС з дартсу
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Боярин відгамселив наречену: у Британії пара розлучилася через кілька годин після весілля
Борис Джонсон
У Британії остаточно підрахували голоси на парламентських виборах
Коли Велика Британія залишить ЄС – дата
Коли Велика Британія залишить ЄС – дата
Борис Джонсон
Вибори до парламенту Британії: партія Джонсона отримала більшість
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка