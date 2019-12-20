Чоловік Єлизавети II герцог Філіп госпіталізований

20 грудня герцога Единбурзького доставили у лікарню для запобіжного лікування.

Чоловік королеви Великої Британії герцог Единбурзький Філіп госпіталізований для запобіжного лікування.

Герцог Единбурзький відправився цього ранку з Норфолка у лікарню імені короля Едуарда VII, що в Лондоні. 98-річного чоловіка Єлизавети II доставили у лікарню для огляду і лікування в зв’язку з медичними проблемами, що виникли раніше.

У Букінгемському палаці вказали, що в даному випадку госпіталізація – це запобіжний захід.

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Очікується, що він пробуде під наглядом лікарів кілька днів.

В травні 2017 року чоловік королеви вирішив припинити участь в публічних заходах. Єлизавета II повністю підтримала його рішення.

Нагадаємо, королева Єлизавета поскаржилася прем’єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа.

За її словами, вертольоти президента і його супроводу зіпсували газон біля Букінгемського палацу під час його візиту в червні.