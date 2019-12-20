Трамп: Суд щодо імпічменту потрібно провести негайно

Президент США Дональд Трамп вважає, що не слід відкладати судовий процес в Сенаті щодо його імпічменту.

Президент США Дональд Трамп вимагає негайно провести судове засідання у Сенаті щодо його імпічменту.

Він вважає, що це питання не варто відкладати, адже у демократів немає доказів його провини.

– Після того, як демократи не дали мені належного процесу в Палаті представників, ані юристів, ані свідків, нічого, тепер вони хочуть сказати Сенату, як провести їхній суд, – повідомив Трамп.

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Він також звернув увагу на те, що під час голосування у Палаті представників жоден член Республіканської партії не проголосував за імпічмент.

За словами Трампа, це лише підтверджує єдність республіканців.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США провела дебати щодо імпічменту Дональда Трампа, які закінчилися голосуванням із зазначеного питання.

Джерело: Donald J. Trump