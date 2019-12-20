Повені і сильні вітри обрушилися на західну частину Ірландії 19 грудня, куди прийшов зимовий шторм Ельза.
Через шторм Ельза хвилі Атлантики обрушилися на західний берег Ірландії, в результаті чого були затоплені близько 50 автомобілів і 10 будинків.
Хоча шторм обрушився на західне узбережжя країни, він швидко вщух, а потім попрямував на північ. Сильний вітер до 120 км/год супроводжувався сильними зливами.
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Були повідомлення про повалені дерева, в тому числі в деяких районах центральної частини країни.
Нагадаємо, на Азовському узбережжі вирував шторм, в результаті чого довелося евакуювати людей з острова.
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