Франція оштрафувала Google на €150 млн

Франція оштрафувала компанію Google на суму €150 млн за використання своєї домінуючої позиції на ринку реклами в пошукових системах.

Французькі антимонопольні органи заявили, що правила рекламної платформи Google Ads не прозорі і важкі для розуміння.

Американській компанії також було наказано уточнити правила для оголошень і процедуру блокування аккаунтів рекламодавців.

Розслідування почали через заяву французької компанії Gibmedia, яка управляє різними веб-сайтами. Google заблокував Gibmedia на своїй рекламній платформі у 2015 році.

У Google вже заявили, що опротестують рішення французького антимонопольного органу.

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Представник компанії також пояснив, що діяльність компанії Gibmedia була припинена, тому що інтернет-користувачі очікують захисту від експлуататорської і образливої реклами.

– Gibmedia рекламувала сайти, які обманювали людей, які платять за послуги на неясних умов виставлення рахунків. Ми не хочемо такого роду реклами в наших системах, тому ми призупинили роботу Gibmedia і відмовилися від рекламних доходів, щоб захистити споживачів від шкоди, – сказав представник Google.

В Google мають намір оскаржити рішення французького регулятора.

Раніше Google запустив сервіс Play Pass, за допомогою якого користувачі зможуть оформити підписку на ігри та програми. Google Play Pass працює тільки на Android-пристроях, починаючи з 4.4.