Шрам Віфлеєму: художник Бенксі показав нову роботу

Бенксі показав свою нову роботу. Це новонароджений Ісус в яслах, але замість Віфлеємської зірки над ним – слід від снаряда.

Художник Бенксі 21 грудня опублікував нову роботу, яка називається Шрам Віфлеєму.

У своєму інстаграме він написав, що цей об’єкт зроблений для готелю The Walled Off Hotel, який знаходиться у Віфлеємі в безпосередній близькості від бар’єра, що відокремлює Ізраїль від палестинського Західного берега.

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Робота представляє собою різдвяну сцену – це вертеп з Дівою Марією, святим Йосифом і немовлям Ісусом.

Замість Віфлеємської зірки, яка, згідно з Євангелієм, ознаменувала народження Христа, в стіні зображений слід від снаряда.

Раніше нове графіті Бенксі продали за шестизначну суму.