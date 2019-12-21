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Шрам Віфлеєму: художник Бенксі показав нову роботу

Бенксі показав свою нову роботу. Це новонароджений Ісус в яслах, але замість Віфлеємської зірки над ним – слід від снаряда.

Шрам Віфлеєму: художник Бенксі показав нову роботу

Художник Бенксі 21 грудня опублікував нову роботу, яка називається Шрам Віфлеєму.

У своєму інстаграме він написав, що цей об’єкт зроблений для готелю The Walled Off Hotel, який знаходиться у Віфлеємі в безпосередній близькості від бар’єра, що відокремлює Ізраїль від палестинського Західного берега.

 

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. . Scar of Bethlehem. A modified nativity set for the @walledoffhotel

Публикация от Banksy (@banksy)

Читайте: У Парижі викрали одну з робіт художника Бенксі

Робота представляє собою різдвяну сцену – це вертеп з Дівою Марією, святим Йосифом і немовлям Ісусом.

Замість Віфлеємської зірки, яка, згідно з Євангелієм, ознаменувала народження Христа, в стіні зображений слід від снаряда.

Раніше нове графіті Бенксі продали за шестизначну суму.

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