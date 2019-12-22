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Протести у Франції: Макрон закликав до “перемир’я” на Різдво

Президент Франції Еммануель Макрон закликав протестувальників зупинити страйк, аби країна могла спокійно відсвяткувати Різдво.

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що уряд і противники пенсійної реформи мають “укласти мир” на час новорічних свят.

Він заявив, що це потрібно зробити для того, аби країна могла спокійно відсвяткувати Різдво та Новий рік.

– Право на протест є законним та захищене Конституцією, але я вважаю, що в житті країни є моменти, коли потрібно укласти перемир’я з поваги до родин і сімейного життя, – сказав Макрон.

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Протести проти пенсійної реформи у Франції тривають близько двох тижнів, що призвело до транспортного колапсу в країні.

Через страйк скасовують авіарейси та рейси швидкісних поїздів. Крім того, у Парижі не працюють близько половини станцій метро.

Залізничний оператор Франції SNCF попереджає, що робота на період новорічних свят буде значно ускладнена.

Нагадаємо, французький уряд ухвалив рішення щодо підвищення пенсійного віку до 64 років попри масові протести в країні.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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