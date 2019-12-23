Дівчинка з Лондона знайшла на листівці прохання про допомогу з китайської в’язниці

Дівчинка з Лондона знайшла на різдвяній листівці послання від ув’язнених з китайської в’язниці, а якій йшлося, що їх змушують працювати проти волі.

Шестирічна Флоренс Уиддиком з Лондана купила пачку різдвяних листівок у супермаркеті Tesco, щоб привітати своїх друзів. На одній з них дівчинка помітила дивний напис.

– Ми іноземні ув’язнені з в’язниці Цінпу в Шанхаї. Нас змушують працювати проти волі. Будь ласка, допоможіть нам і повідомте в правозахисну організацію, – було написано на листівці.

Також у записці було прохання зв’язатися з британським журналістом Пітером Хамфрі, який кілька років тому сидів у цій само тюрмі. Він опинився там у 2013 році за звинуваченням у незаконній продажі особистих даних китайських громадян і був відпущений у 2015 році.

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Дівчинка показала записку батькові. Той спочатку не повірив.

– Я вирішив, що це якийсь жарт. Але, подумавши, зрозумів, що це може бути досить серйозно. Я зрозумів, що необхідно передати послання Пітеру Хамфрі, як просив автор, – сказав він.

Журналіст заявив, що здогадується про те, хто міг написати послання, але не назвав ім’я.

– Усі, кого я там зустрів, позбулися волі за дуже сумнівними підставами, – сказав він.

Він розповів, що раніше у в’язниці працювали за бажанням. Хамфрі зв’язався зі своїми джерелами, і ті підтвердили, що в останні роки ув’язнених стали змушувати працювати.

У Tesco заявили, що шоковані підозрами щодо свого постачальника. Фабрика Zheijiang Yunguang Printing, про яку йде мова, успішно пройшла перевірку місяць тому, але тепер її перевірять ще раз, і якщо підозри підтвердяться, Tesco відмовиться від співпраці.

До речі, згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції в Україні за останні три роки близько 49 тис. українців стали жертвами торгівлі людьми – 94% з них потрапили у трудове рабство.

65% – піддалися експлуатації на території Росії.