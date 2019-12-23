У РФ на лінійці спецпризначенці вчили школярів “зачищати” мітинги

У Росії на шкільну лінійку запросили спецпризначенців Федеральної служби виконання покарань.

У російському місті Златоуст (Челябінська область) на шкільну лінійку запросили спецпризначенців Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), бійці якого показали п’ятикласникам, як правильно “зачищати” мітинги.

Відео цього дійства показали на російському телебаченні.

Перша реакція не змусила себе довго чекати. Telegram-канал Лентач опублікував відео з лінійки з влучним коментарем.

– Спецназ ФСВП показує п’ятикласникам на посвячення у кадети прийоми розгону мітингів. Вчать дітей жорстокості, а потім дивуються, що вони тварин розчленовують і шутінги в школах влаштовують.

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Місцеві ресурси повідомляють, що батьки школярів дізналися про таку наочну демонстрацію лише після того, як відеосюжети з лінійки показали на телебаченні.

Кажуть, що після цього керівництво школи викликали в мерію.

Нагадаємо, нещодавно у Москві прогримів теракт біля будівлі ФСБ. Факти ICTV описували подробиці стрілянини та хронологію подій.