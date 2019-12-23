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Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім

У Білому домі повідомили, що між затримкою військової допомоги Україні і розмовою президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського немає зв’язку.

Військову допомогу затримали до розмови Трампа і Зеленського – Білий дім

Представник адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рейчел Семмел заявила, що рішення щодо призупинення надання військової допомоги Україні було ухвалено до розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, зв’язку між двома зазначеними подіями просто не існує.

– Погоджувати припинення допомоги з дзвінком нерозсудливо. Як уже повідомлялося публічно, про припинення допомоги було оголошено на міжвідомчій нараді 18 липня. Висмикувати одну фразу з електронного повідомлення без прив’язування до контексту – це введення в оману і неточність, – заявила Семмел.

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Представник меншини в Сенаті Чак Шумер вважає, що на допит необхідно викликати Майкла Даффі, який просив заморозити кошти для допомоги Україні.

Нагадаємо, згідно з опублікованим електронним листуванням, Білий дім просив Пентагон заморозити виплату військової допомоги Україні через 91 хвилину після розмови Трампа і Зеленського.

Джерело: CNN

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