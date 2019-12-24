Президента Бразилії госпіталізували

Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували після падіння у своїй резиденції.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні після того, як впав в офіційній резиденції Палаці Алворада. Інцидент стався ввечері 23 грудня.

У медустанові Болсонару зробили комп’ютерну томографію головного мозку. Жодних змін не виявлено.

Президент Бразилії перебуватиме у лікарні збройних сил під наглядом медиків протягом 12 годин.

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Нагадаємо, минулої зими президента Бразилії прооперували, видаливши колостомічний мішок, встановлений після того, як його вдарили ножем в живіт у вересні минулого року.

На Болсонару напали 5 вересня 2018 року, коли він був кандидатом в президенти країни під час його зустрічі з виборцями.

Джерело: Aljazeera