Компромат на Лукашенка і союзні переговори з РФ: збіг чи гра Путіна

Усунення політичних діячів у Білорусі – справа рук влади. Сенсаційні зізнання білоруського спецпризначенця про те, як Олександр Лукашенко прибирав своїх конкурентів у гонитві за владою.

Мінськ, 1999 рік. Колишнього міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка викрадають біля власного будинку, вивозять в ліс і вбивають. Подробиці резонансного злочину нещодавно розповів Юрій Гаравський – колишній спецпризначенець. В Інтерв’ю DW він заявив: до вбивства причетний загін швидкого реагування внутрішніх військ Білорусі СОБР. Як і до розстрілів колишнього голови ЦВК Білорусі Віктора Гончара та бізнесмена Анатолія Красовського.

Тоді, в 1999-му, Білорусь ще не називали останньою диктатурою Європи. Але президент Лукашенко вже переписав під себе Конституцію та почав закручувати гайки. Утім, білоруська опозиція все ще мала вплив на політичну ситуацію в країні. Опозицію очолювали якраз Захаренко та Гончар.

За іронією долі, саме вони допомогли Лукашенку в 1994-му стати президентом. Але вже через два роки опинилися по різні боки барикад. Екс-голова ЦВК Гончар навіть намагався оголосити Бацькові імпічмент.

Нинішнього лідера опозиції Некляєва білоруські спецслужби теж викрадали в 2010-му, напередодні президентських виборів. Він був конкурентом Лукашенка. Про Некляєва не було ніяких відомостей протягом 10 днів.

– Ви думаєте ми його вкрали і кудись відвезли? Ні, таких подарунків більше не дочекаєтесь, – сказав тоді Олександр Лукашенко.

І це була наче обмовка за Фрейдом. Тобто, це натяк на те, що Лукашенко був причетний до подібних ситуацій з Гончаром, Захаренком та Красовським. Окрім зникнення вищезгаданих, за дивних обставин помер ще й екс-депутат Карпенко, якого також називали конкурентом Лукашенка. Через рік зник ще й телеоператор Дмитро Завадський. Досі жодне з загадкових зникнень не розкрито. Ні замовники, ні хоча б тіла жертв не знайдені.

– Гончар і Захаренко могли багато знати про Лукашенка, – вважає політичний оглядач Віталій Портніков.

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Хто міг стояти за цими злочинами – версії лише в журналістських розслідуваннях. Зокрема, і Павла Шеремета, який тоді працював в Білорусі. Опозиційні політики та журналісти сходилися в одному – це справа рук влади.

Такої ж думки й екс-спецпризначенець Гаравський. Він нещодавно втік з Білорусі і просить політичного притулку в одній з європейських країн. Розповідає, що бійці СОБРу отримували накази про вбивства від керівництва держави і зайвих запитань ніколи не ставили.

Тепер тільки питання: чому одкровення колишнього бійця СОБРа з’явилися саме зараз? Чи тільки бажання отримання політичного притулку на Заході тут зіграло роль?

Зухвалі зникнення опозиціонерів офіційна білоруська влада взагалі не коментує. Але вразливість режиму Лукашенка у цьому питання розуміють не тільки всередині Білорусі, а й за її межами. Під час чергового загострення стосунків між Москвою і Мінськом, виходили спеціальні фільми про Лукашенка, в яких він теж звинувачувався у замовних вбивствах своїх опонентів.

Чи є російський слід цього разу? Інтерв’ю спецпризначенця Гаравського якраз вийшло тоді, коли Москва змушує Мінськ інтегруватися в так звану Союзну державу. Путін та Лукашенко провели черговий раунд переговорів. ВВП заводить стару платівку про братні народи. Хоча всі розуміють: Росія, фактично, хоче поглинути Білорусь. З часом має з’явитися єдина валюта, податкова та митна служби. Спільний енергетичний простір і, ймовірно, навіть силовий блок.

Раніше Бацька слів не підбирав, але після останньої зустрічі у Бацьки вже інші інтонації. І це якраз після виходу інтерв’ю спецпризначенця з копроматом на Лукашенка. До того ж, за даними російських медіа, відбулися ще й обшуки і у наближеного до білоруського керівництва бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Можливо, це просто збіг. Але те, що раптові одкровення грають на руку Кремля – немає сумнівів. Адже зараз на кону визначення політичного майбутнього Володимира Путіна. В 2024 році закінчується термін його президентських повноважень, і експерти припускають, що він навряд чи залишиться президентом Росії. А ось стати президентом Союзної держави Росії та Білорусі – це виглядає правдоподібно. Але Лукашенко просто так здаватися навряд чи буде. Тому й нещодавні акції протесту проти інтеграції з Росією в Мінську не розганяли.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, навіщо Лукашенко літав у Сочі та чи поглине РФ Білорусь.