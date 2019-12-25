Щасливого Різдва! У США чоловік пограбував банк і розкидав гроші по вулиці

У США 65-річний чоловік пограбував банк, а потім розкидав гроші по вулиці вітаючи перехожих з Різдвом.

У місті Колорадо-Спрінгс в США чоловік з білою бородою пограбував банк, а коли вийшов з будівлі почав розкидати гроші, викрикуючи Щасливого Різдва!

65-річний Девід Олівер попрямував в кафе і чекав поки його заарештують. Тепер він проведе Різдво у в’язниці.

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Поліція штату заявила, вдень в банку чоловік скоїв напад, стверджуючи, що у нього при собі є зброя. Після перевірки виявилося, що у Олівера нічого немає.

Скільки грошей вкрав чоловік невідомо.

– Він почав викидати гроші з сумки, а потім вимовляти: Щасливого Різдва! — сказав свідок.

Нагадаємо, в Австралії пожежники розвезли різдвяні подарунки постраждалим від катастрофи дітям. Через масштабні лісові пожежі, сотні людей втратили будинки і зараз живуть у тимчасових притулках.