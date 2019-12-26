Lanvin: як материнська любов створила історію французького шику

Що пов’язувало всесвітньо відомий бренд Lanvin і маленьку працелюбну дівчинку, яка грається ляльками, юну талановиту дівчину, що всіма силами намагається втілити в реальність свою мрію, прекрасну жінку, яка присвятила життя улюбленій доньці та створенню одягу? Давайте прочитаємо статтю і дізнаємося!

1 січня 1867 року народилася маленька Жанна-Марі Ланвен. Життя дівчинки нагадувала долю крихітки Козетти з роману Віктора Гюго Знедолені: Жанна дбала про молодшеньких (у неї було дев’ять братиків і сестричок), вела домашнє господарство, а пізніми вечорами вбирала ляльок і шила їм чудові сукні.

1880 рік – щоб допомогти родині, юна Жанна вимушено працює в маленькому швейному ательє. Вона спостерігає за майстринями, шиє і розносить замовлення клієнтам. У цей період дівчина загорілася бажанням стати модисткою і відкрити власну майстерню.

1882 рік – Жанна стає молодшою ​​швачкою у мадам Фелікс в престижному ательє Парижа.

1884 рік – нові роботодавці помічають працьовитість Жанни та її витончене почуття прекрасного, пропонують дівчині навчання швейній майстерності в Барселоні у Марії де Валенти.

1890 рік – міс Ланвен повертається на батьківщину і відкриває ательє з виготовлення жіночих капелюшків, які моментально набувають популярності серед вищих кіл суспільства і дарують своєму творцю небачену славу.

1897 рік – народження маленької Марі-Бланш Маргарет. Для пані Ланвен дочка стає центром всесвіту, ангелом-натхненником: Жанна віддає дівчинці всю любов, турботу та увагу, присвячує життя і творчість крихітці Ріріт.

Материнство з новою силою пробудило творчий початок: створене молодою мамою вбрання було настільки гарне, незвичайне та практичне, що знайомі та друзі сім’ї Ланвен звернулися до Жанни з проханням, щоб вона створила одяг і для їхніх дітей.

1906 рік – пані Ланвен випускає першу в світі дитячу колекцію Enfant. Вбрання кардинально відрізнялося від існуючих зразків, що наслідують суворий та незручний для дітлахів крій дорослих шат. Жанна вивчала особливості будови тіла дітей, створювала особливі викрійки, відповідні силуетам маленьких пустунів. У цьому ж році був відкритий Магазин мами та доньки.

1907 рік – час подорожей, під час яких жінка помічала особливості національного стилю інших країн і способи поєднання кольорів, відкрила світ раніше незвіданих для неї тканин (оксамит, шифон, тафта, шовк, муар).

В одязі східних красунь Ланвен запозичила етнічні орнаментальні мотиви і вишивку бісером, а у російських – сарафанний силует і оброблення виробів мереживом. У цьому ж році модельєр закохується в незабудкову квіткову гамму і створює жіночу колекцію в особливому відтінку Blue Lanvin.

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1909 рік – пані Ланвен стає членом Синдикату високої моди, отримує титул кутюр’є, після чого відкриває будинок моди Lanvin.

1923 рік – натхненна музичними творами дочки, Жанна створює до тридцятиріччя Ріріт перший парфум Ланвин – Arpege. На круглому скляному флаконі вигравіруваний силует матері, яка схилившись тримає дитину за руки, – символ трепетної материнської любові. Вишуканий квітковий аромат з перших днів підкорив серця вибагливих паризьких модниць: кінодів, співачок і монархинь.

М’які, хвилясті тканини, найніжніші відтінки, увага до деталей, оригінальність і жіночність фасонів, універсальність, можливість розкрити індивідуальність – ось за що любили одяг від Ланвен дівчата минулих століть і наші сучасниці: Мішель Обама, Емма Стоун, Кіра Найтлі, Бейонсе.

Модний будинок Lanvin, створений ніжною і безумовною любов’ю матері до своєї дитини, продовжує свій шлях крізь історію моди і стилю.

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