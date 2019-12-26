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Незаконна свинка Пеппа: британська компанія виграла суд у Росії

Британська компанія Entertainment One UK, яка володіє правами на персонажа свинку Пеппу, виграла позов до одного з найбільших російських виробників іграшок.

Незаконна свинка Пеппа: британська компанія виграла суд у Росії

Арбітражний суд Москви зобовʼязав компанію Сімбат, яка виготовляла іграшки із зображенням свинки Пепи виплатити правовласникам персонажа майже $530 тис. компенсації за не ліцензійне використання в дитячих конструкторах образу Пеппи.

Відповідач у суді заявляв, що на конструкторах зображувалася інша, схожа свинка.

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У суді пояснили, що стали на сторону британської компанії керуючись висновком експерта і результатами опитування покупців.

Це перше рішення у судовій практиці Росії, коли санкції за контрафактні товари застосовані проти великої оптової компанії, а не роздрібних продавців.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив директиву про авторське право в інтернеті.

Джерело: Коммерсантъ

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