Он вам не Димон: Навальний назвав причину обшуків в ФБК

Причиною обшуків спецназу в російському Фонді боротьби з корупцією є відмова видалити розслідування Он вам не Димон.

Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний повідомив, що 26 грудня в офіс заявилися співробітники спецназу з черговим обшуком.

За його словами, офіційною причиною обшуків є відмова ФБК видалити розслідування під назвою Он вам не Димон, яке вийшло 2 березня 2017 року.

Він додав, що зараз в офісі триває обшук, звідти все виносять.

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Обшук проводять в рамках кримінальної справи проти директора ФБК Івана Жданова.

– Тобто просто черговий рейд з конфіскацією майна. І нехай Медведєв, Усманов та інші злодії – замовники цього рейду – сьогодні потирають ручки і радіють, – повідомив Навальний.

Опозиціонер додав, що відео Он вам не Димон не збираються видаляти навіть під тиском.

Нагадаємо, 26 грудня в офіс Фонду боротьби з корупцією заявилися співробітники спецназу, щоб провести черговий обшук.

Джерело: Navalny

Фото: Navalny