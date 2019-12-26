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Факти / Світ

США готуються до інформаційної війни з РФ у 2020 році – WP

Збройні сили США ведуть підготовку для запобігання втручанню у вибори 2020 року.

Хакер

Кіберкомандування Збройних сил США розробляє стратегію щодо ведення інформаційної війни проти Росії у 2020 році.

Вона, зокрема, направлена на протидію спробам російських високопосадовців втрутитися в американські вибори наступного року, а також намаганням зламати виборчі системи та посіяти розбрат.

Одним з варіантів називають можливість отримання провокаційних персональних даних російських еліт, якщо втручання у вибори не припиняться.

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– Коли росіяни залишають “імпланти” в електричній мережі, це означає, що вони демонструють, що здатні нашкодити вам, якщо відносини загостряться. Можна говорити про індивідуальну версію цього… Вона надсилає сигнали ключовим особам, які ухвалюють рішення, про те, що вони вразливі, – розповів професор права Техаського університету Боббі Чесні.

У Міноборони США відмовилися коментувати інформацію щодо підготовки до інформаційної війни.

До слова, професор у сфері досліджень війни в королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман вважає, що у майбутньому світ може побачити кібератаку неймовірних масштабів.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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