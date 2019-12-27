Виживший в авіакатастрофі біля Алмати Аслан Назаралієв розповів подробиці аварії.

За його словами, літак почало сильно трясти під час набору висоти. Після він став розгойдуватися з боку в бік. Аварія сталася через 1,5-2 хвилини після зльоту.

Під час набору висоти ніяких голосових сигналів та інструкцій в салоні не було.

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Також він додав, що майже всі загиблі і постраждалі пасажири сиділи в перших рядах. Ті, хто був у хвостовій частині – отримали не такі серйозні травми.

Назаралієв додав, що вцілілі пасажири допомагали пораненим вибиратися з літака.

Нагадаємо, вранці у Казахстані зазнав аварії літак авіакомпанії Bek Air, який летів рейсом Алмати-Нурсултан. У результаті катастрофи загинули 12 осіб.