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Всі загиблі – з перших рядів: виживший в авіакатастрофі в Казахстані розповів подробиці

Виживший в авіакатастрофі біля Алмати Аслан Назаралієв розповів подробиці аварії.

За його словами, літак почало сильно трясти під час набору висоти. Після він став розгойдуватися з боку в бік. Аварія сталася через 1,5-2 хвилини після зльоту.

Під час набору висоти ніяких голосових сигналів та інструкцій в салоні не було.

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Також він додав, що майже всі загиблі і постраждалі пасажири сиділи в перших рядах. Ті, хто був у хвостовій частині – отримали не такі серйозні травми.

Назаралієв додав, що вцілілі пасажири допомагали пораненим вибиратися з літака.

Нагадаємо, вранці у Казахстані зазнав аварії літак авіакомпанії Bek Air, який летів рейсом Алмати-Нурсултан. У результаті катастрофи загинули 12 осіб.

Джерело: РИА Новости

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