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Абсолютне нахабство: президент Чехії звинуватив МЗС РФ

Президент Чехії Мілош Земан заявив про абсолютне нахабство з боку МЗС РФ, яке розкритикувало чеський закон про визнання 21 серпня днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами Варшавського договору.

Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що критика МЗС Росії щодо чеського закону – це абсолютне нахабство.

РФ дозволила собі розкритикувати ухвалу Чехії про визнання 21 серпня днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами Варшавського договору в 1968 році.

– Це, звичайно, абсолютне нахабство. Нещодавно, я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і зараз я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, поїхати туди і сказати росіянам:

Що, якби ви перегорнули цю сторінку і перестали б відзначати цю річницю, – нагосив Земан.

Читайте: МЗС України викликало посла Чехії через зустріч Земана з русинами

Президент Чехії відомий своєю прихильністю до позиції Кремля і особисто президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Чехії викрили агентурну мережу російської ФСБ.

Джерело: Parlamentnilisty

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