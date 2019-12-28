Абсолютне нахабство: президент Чехії звинуватив МЗС РФ

Президент Чехії Мілош Земан заявив про абсолютне нахабство з боку МЗС РФ, яке розкритикувало чеський закон про визнання 21 серпня днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами Варшавського договору.

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що критика МЗС Росії щодо чеського закону – це абсолютне нахабство.

РФ дозволила собі розкритикувати ухвалу Чехії про визнання 21 серпня днем пам’яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами Варшавського договору в 1968 році.

– Це, звичайно, абсолютне нахабство. Нещодавно, я прийняв запрошення президента Путіна відсвяткувати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні, і зараз я думаю про те, щоб взагалі не їхати туди чи, що ймовірніше, поїхати туди і сказати росіянам:

Що, якби ви перегорнули цю сторінку і перестали б відзначати цю річницю, – нагосив Земан.