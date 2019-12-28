Байден відмовився свідчити у справі щодо імпічменту Трампа

Колишній віце-президент США Джо Байден відмовився свідчити у Сенаті у справі щодо імпічменту Дональда Трампа.

Джо Байден – головний конкурент Дональд Трампа на майбутніх виборах – запевнив, що в жодному разі не піде свідчити у справі щодо імпічменту президента, навіть якщо викличуть до Сенату.

На його думку, це може відволікти увагу суспільства від самого Трампа та від звинувачень проти нього.

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– Причина, з якої я не стану робити це, полягає в тому, що все побудовано на підході до дій Трампа, до того, чим він займався все своє життя. Він завжди намагався перемкнути увагу зі своєї персони, – наголосив Байден.

До слова, демократи готуються пред’явити нові звинувачення Дональду Трампу у справі щодо імпічменту.

Джерело: The Des Moines Register