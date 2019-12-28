PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кабмін Британії випадково опублікував адреси тисячі людей, зокрема Елтона Джона

Британський уряд випадково опублікував домашні адреси 1097 людей, які мали отримати новорічні відзнаки, зокрема лицарські ордени.

хакерська атака

Дані людей були у вільному доступі протягом години. Серед них і дані співака Елтона Джона.

У переліку зазначено, що Елтон Джон має отримати Орден за досягнення в музиці, адже у 1998 році співак уже став британським лицарем.

Також до переліку потрапила британська співачка Олівії Ньютон-Джон, футболістка Джилл Скотт та ексгенпрокурор Елісон Сондерс.

Читайте: Бред Пітт помер: хакери знову “поховали” зірку

Так, на сайті опублікували домашні адреси включно з номером будинку проживання та поштовий індекс. Крім артистів і спортсменів у переліку були дані правоохоронців і військових.

– Інформація була видалена якомога швидше, – зазначають в уряді.

У Кабміні вибачилися перед постраждалими та пообіцяли розслідувати, як такий інцидент міг статися.

До речі, хакерам вдалося отримати доступ до смартфонів офіційних осіб щонайменше 20 країн, використавши уразливість в додатку WhatsApp.

Джерело: BBC

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як не потрапити на гачок пропаганди Кремля – досвід Естонії та Фінляндії
Як не потрапити на гачок пропаганди Кремля – досвід Естонії та Фінляндії
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки
Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки
Відкриття британського парламенту: Єлизавета II без корони і тронна промова
Відкриття британського парламенту: Єлизавета II без корони і тронна промова
Хлопець кинув дівчину перед весіллям – вона не розгубилася і вийшла заміж за себе
Хлопець кинув дівчину перед весіллям – вона не розгубилася і вийшла заміж за себе
Хакерські атаки Росії. Конгрес США виділив $425 млн на кібербезпеку виборів 2020
Хакерські атаки Росії. Конгрес США виділив $425 млн на кібербезпеку виборів 2020
Поширювали фейки та залучали військових: СБУ викрила кібертерористів
Поширювали фейки та залучали військових: СБУ викрила кібертерористів
80% компаній не готові до вірусу Petya: у Києві проходить форум з кібербезпеки
80% компаній не готові до вірусу Petya: у Києві проходить форум з кібербезпеки
Як не стати жертвою інтернет-шахраїв – три золотих правила
Як не стати жертвою інтернет-шахраїв – три золотих правила
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка