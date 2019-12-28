Кабмін Британії випадково опублікував адреси тисячі людей, зокрема Елтона Джона

Британський уряд випадково опублікував домашні адреси 1097 людей, які мали отримати новорічні відзнаки, зокрема лицарські ордени.

Дані людей були у вільному доступі протягом години. Серед них і дані співака Елтона Джона.

У переліку зазначено, що Елтон Джон має отримати Орден за досягнення в музиці, адже у 1998 році співак уже став британським лицарем.

Також до переліку потрапила британська співачка Олівії Ньютон-Джон, футболістка Джилл Скотт та ексгенпрокурор Елісон Сондерс.

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Так, на сайті опублікували домашні адреси включно з номером будинку проживання та поштовий індекс. Крім артистів і спортсменів у переліку були дані правоохоронців і військових.

– Інформація була видалена якомога швидше, – зазначають в уряді.

У Кабміні вибачилися перед постраждалими та пообіцяли розслідувати, як такий інцидент міг статися.

До речі, хакерам вдалося отримати доступ до смартфонів офіційних осіб щонайменше 20 країн, використавши уразливість в додатку WhatsApp.

Джерело: BBC