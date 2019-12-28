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США оголосили ультиматум компаніям-підрядникам Північного потоку-2

Держдеп США попередив компанії, що залучені до будівництва Північного потоку-2, про застосування санкцій, якщо вони не зупинять роботи протягом 30 днів.

США оголосили ультиматум компаніям-підрядникам Північного потоку-2

Через місяць США запровадять санкції проти компаній-підрядників російського газогону Північний потік-2, якщо за 30 днів вони не припинять роботи, попереджає Держдеп.

У заяві йдеться про те, що 20 грудня 2019 року президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, де зокрема передбачено застосування санкцій до операторів газопроводу.

Читайте: Санкції США проти Північного потоку-2: підрядник відвів свої кораблі

– Компанії, котрі не виконають цих вимог, стикнуться із санкціями США, – попередив Держдеп США.

Водночас наголошується, що Північний потік-2 – це інструмент, який Москва використовує для агресії проти України, аби не допустити тіснішої інтеграції з Європою та США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Джерело: state.gov

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