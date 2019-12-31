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Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко обговорив з міністром енергетики РФ Олександром Новаком поставки вуглеводнів з Росії.

Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ

Олександр Лукашенко обговорив телефоном з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і міністром енергетики РФ Олександром Новаком поставки вуглеводнів.

Читайте: Компромат на Лукашенка і союзні переговори з РФ: збіг чи гра Путіна

Бесіда відбулася в продовження розмови Лукашенко з російським лідером Володимиром Путіним.

Сторони домовилися організувати конкретну роботу щодо постачання вуглеводневої сировини в Білорусь. З Новаком, зокрема, Лукашенко обговорював конкретні графіки і компанії, які будуть поставляти в республіку нафту.

Раніше Факти ICTV розповідали про що домовилися Володимир Путін та Олександр Лукашенко на зустрічі у Сочі та який був поганий знак.

Джерело: БелТА

Фото: Dreamstime

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