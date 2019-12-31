Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко обговорив з міністром енергетики РФ Олександром Новаком поставки вуглеводнів з Росії.
Олександр Лукашенко обговорив телефоном з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і міністром енергетики РФ Олександром Новаком поставки вуглеводнів.
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Бесіда відбулася в продовження розмови Лукашенко з російським лідером Володимиром Путіним.
Сторони домовилися організувати конкретну роботу щодо постачання вуглеводневої сировини в Білорусь. З Новаком, зокрема, Лукашенко обговорював конкретні графіки і компанії, які будуть поставляти в республіку нафту.
Раніше Факти ICTV розповідали про що домовилися Володимир Путін та Олександр Лукашенко на зустрічі у Сочі та який був поганий знак.
Джерело: БелТА