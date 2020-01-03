PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

США перекинуть 3 тис. десантників на Близький Схід – ЗМІ

Бійців повітряно-десантних військ США перекинуть на Близький Схід у зв’язку з нападом демонстрантів на американське посольство у Багдаді.

США перекинуть 3 тис. десантників на Близький Схід – ЗМІ

Американське військове командування перекине 3 тис. бійців із Північної Кароліни на Близький Схід.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на знайомих із ситуацією офіційних осіб.

Частина військовослужбовців попрямує в Кувейт, а частина – в Ірак. Передбачається, що бійці повітряно-десантних військ відправляться на Близький Схід для місії, яка триватиме близько 60 днів.

Читайте: Київ проти “актів помсти” на Близькому Сході – заява МЗС

Співрозмовники зазначають, що додаткові сили США перекидають у зв’язку з недавнім нападом демонстрантів на посольство США у Багдаді.

Як повідомлялося, американське посольство закликало всіх громадян США негайно виїхати з Іраку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Іран
Не знав навіть Конгрес – Bloomberg про підготовку ліквідації Сулеймані
Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала
Іран збирається помститися США за ліквідацію генерала
МЗС України
Київ проти “актів помсти” на Близькому Сході – заява МЗС
Касем Сулеймані
Ракетний обстріл у Багдаді: як зміняться ціни на нафту і чи торкнеться це Україну
У війну з Іраном потрапить й Ізраїль: наслідки вбивства генерала Сулеймані
У війну з Іраном потрапить й Ізраїль: наслідки вбивства генерала Сулеймані
сша
Посольство США в Іраку закликало американців виїхати з країни
Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані
Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані
У США опублікували повні версії документів щодо затримки допомоги Україні
У США опублікували повні версії документів щодо затримки допомоги Україні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка