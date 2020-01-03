США перекинуть 3 тис. десантників на Близький Схід – ЗМІ

Бійців повітряно-десантних військ США перекинуть на Близький Схід у зв’язку з нападом демонстрантів на американське посольство у Багдаді.

Американське військове командування перекине 3 тис. бійців із Північної Кароліни на Близький Схід.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на знайомих із ситуацією офіційних осіб.

Частина військовослужбовців попрямує в Кувейт, а частина – в Ірак. Передбачається, що бійці повітряно-десантних військ відправляться на Близький Схід для місії, яка триватиме близько 60 днів.

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Співрозмовники зазначають, що додаткові сили США перекидають у зв’язку з недавнім нападом демонстрантів на посольство США у Багдаді.

Як повідомлялося, американське посольство закликало всіх громадян США негайно виїхати з Іраку.