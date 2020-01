Чутки про Третю світову війну обвалили сайт призовної служби США

Сайт Selective Service System, на якому реєструються всі американці у віці від 18 до 25 років, які підлягають призову в разі оголошення мобілізації, тимчасово не працює через масове поширення дезінформації на тему Третьої світової війни.

Вирішити проблему обіцяють протягом дня.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience.

— Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020