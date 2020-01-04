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Факти / Світ

Чутки про Третю світову війну обвалили сайт призовної служби США

Сайт призовної служби США тимчасово не працює через збій і великий трафік.

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Сайт Selective Service System, на якому реєструються всі американці у віці від 18 до 25 років, які підлягають призову в разі оголошення мобілізації, тимчасово не працює через масове поширення дезінформації на тему Третьої світової війни.

– Через поширення дезінформації наш сайт в даний час переживає високі обсяги трафіку, – йдеться в Twitter служби військового обліку.

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Вирішити проблему обіцяють протягом дня.

У відомстві додали, що обов’язковий заклик востаннє оголошувався під час війни у В’єтнамі і зараз він не може початися в один момент.

– У разі надзвичайної ситуації конгрес повинен буде прийняти відповідний закон, який потім повинен підписати президент, – йдеться в повідомленні.

До слова, збій в роботі сайту стався через кілька годин після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані і загроз з боку Тегерана. У цей час одним з найпопулярніших хештегів в Twitter став #WorldWarIII (Третя світова війна).

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року в столиці Іраку сотні демонстрантів спробували взяти штурмом посольство США в Багдаді через авіаудар по об’єктах організації Хезболла на території країни.

За словами американського лідера Дональда Трампа, за цією атакою стоїть Іран.

Вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Фото: Dreamstime

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