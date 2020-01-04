Чутки про Третю світову війну обвалили сайт призовної служби США

Сайт призовної служби США тимчасово не працює через збій і великий трафік.

Сайт Selective Service System, на якому реєструються всі американці у віці від 18 до 25 років, які підлягають призову в разі оголошення мобілізації, тимчасово не працює через масове поширення дезінформації на тему Третьої світової війни.

– Через поширення дезінформації наш сайт в даний час переживає високі обсяги трафіку, – йдеться в Twitter служби військового обліку.

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Вирішити проблему обіцяють протягом дня.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience. — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

У відомстві додали, що обов’язковий заклик востаннє оголошувався під час війни у В’єтнамі і зараз він не може початися в один момент.

The Selective Service System is conducting business as usual. In the event that a national emergency necessitates a draft, Congress and the President would need to pass official legislation to authorize a draft. pic.twitter.com/M4tY2dLoX1 — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

– У разі надзвичайної ситуації конгрес повинен буде прийняти відповідний закон, який потім повинен підписати президент, – йдеться в повідомленні.

До слова, збій в роботі сайту стався через кілька годин після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані і загроз з боку Тегерана. У цей час одним з найпопулярніших хештегів в Twitter став #WorldWarIII (Третя світова війна).

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року в столиці Іраку сотні демонстрантів спробували взяти штурмом посольство США в Багдаді через авіаудар по об’єктах організації Хезболла на території країни.

За словами американського лідера Дональда Трампа, за цією атакою стоїть Іран.

Вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.