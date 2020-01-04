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Факти / Світ

Угруповання Катаїб Хезболлах погрожує атакувати військові бази США

Шиїтське угруповання Катаїб Хезболлах погрожує атакувати бази в Іраку, які використовують військові США.

Катаиб Хезболлах

Угруповання Катаїб Хезболлах, що входить до складу іракського шиїтського ополчення Аль-Хашд аш-Шаабі, погрожує з неділі атакувати бази в Іраку, які використовують військові США.

Читайте: Вибух у Багдаді: перше відео з місця обстрілу

Американські бази, за різними даними, розташовані на півдні і півночі Іраку в Багдаді, а також в іракському Курдистані.

Нагадаємо, ввечері 4 січня стався вибух у Багдаді біля посольства США. Шлях до американського диппредставництва перекритий. Звідки і ким була запущена ракета, поки невідомо.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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