Угруповання Катаїб Хезболлах погрожує атакувати військові бази США

Шиїтське угруповання Катаїб Хезболлах погрожує атакувати бази в Іраку, які використовують військові США.
Угруповання Катаїб Хезболлах, що входить до складу іракського шиїтського ополчення Аль-Хашд аш-Шаабі, погрожує з неділі атакувати бази в Іраку, які використовують військові США.
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Американські бази, за різними даними, розташовані на півдні і півночі Іраку в Багдаді, а також в іракському Курдистані.
Нагадаємо, ввечері 4 січня стався вибух у Багдаді біля посольства США. Шлях до американського диппредставництва перекритий. Звідки і ким була запущена ракета, поки невідомо.
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