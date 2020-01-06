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Іран ніколи не матиме ядерної зброї – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

Іран ніколи не матиме ядерної зброї – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що  Ірану ніколи не мати ядерної зброї.

– В Ірану ніколи не буде ядерної зброї! – написав Трамп.

Читайте: Трамп пригрозив атакувати 52 об’єкта в Ірані

Раніше Багдад запровадив обмеження на наземне й повітряне пересування сил міжнародної коаліції на території Іраку.

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