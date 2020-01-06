Убивство Сулеймані було рішенням США, а не НАТО – Столтенберг

Союзники з НАТО стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

За його словами, це рішення не було схвалено на рівні Альянсу.

– Це рішення США. Це не рішення, ухвалене глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні, – заявив Столтенберг на брифінгу.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: “This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran‘s destabilising activities in the region.”https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ — euronews (@euronews) 6 января 2020 г.

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За його словами, американська сторона представила обґрунтування своїх дій на екстреній зустрічі в Брюсселі.