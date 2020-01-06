PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Убивство Сулеймані було рішенням США, а не НАТО – Столтенберг

Союзники з НАТО стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні.

Убивство Сулеймані було рішенням США, а не НАТО – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

За його словами, це рішення не було схвалено на рівні Альянсу.

– Це рішення США. Це не рішення, ухвалене глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні, – заявив Столтенберг на брифінгу.

Читайте: НАТО не вважає Росію ворогом – Столтенберг

За його словами, американська сторона представила обґрунтування своїх дій на екстреній зустрічі в Брюсселі.

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Іран ніколи не матиме ядерної зброї – Трамп
Іран ніколи не матиме ядерної зброї – Трамп
В Іраку обмежили пересування сил міжнародної коаліції
В Іраку обмежили пересування сил міжнародної коаліції
Майкл Помпео
Помпео умовляв Трампа вбити Сулеймані кілька місяців — WP
Вперше за пів року: ціна на нафту перевищила $70 за барель
Вперше за пів року: ціна на нафту перевищила $70 за барель
Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп
Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп
Іран відмовився від обмежень у ядерній угоді
Іран відмовився від обмежень у ядерній угоді
Дональд Трамп
Трамп пригрозив атакувати 52 об’єкта в Ірані
Катаиб Хезболлах
Угруповання Катаїб Хезболлах погрожує атакувати військові бази США
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка