Убивство Сулеймані було рішенням США, а не НАТО – Столтенберг

Союзники з НАТО стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні.
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг прокоментував вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.
За його словами, це рішення не було схвалено на рівні Альянсу.
– Це рішення США. Це не рішення, ухвалене глобальною коаліцією або НАТО. Але всі союзники стурбовані дестабілізуючою активністю Ірану в регіоні, – заявив Столтенберг на брифінгу.
Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: “This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran‘s destabilising activities in the region.”https://t.co/sVeqKVcIqD pic.twitter.com/zL9cAP4knQ
— euronews (@euronews) 6 января 2020 г.
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За його словами, американська сторона представила обґрунтування своїх дій на екстреній зустрічі в Брюсселі.
Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.