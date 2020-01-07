PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Іран не займатиметься створенням ядерної зброї

На сьогодні в Ірані не зацікавлені тим, щоб створити ядерну зброю, адже її використання не передбачено у військовій доктрині.

Ядерна зброя

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що країна не хоче володіти ядерною зброєю.

Однією з причин є те, що використання ядерної зброї не передбачено у військовій доктрині Ірану.

– Ні, ми не зацікавлені в отриманні ядерної зброї, оскільки у нас є дуже чіткий релігійний вердикт нашого верхового керівника, який забороняє ядерну зброю, – пояснив Тахт-Раванчі.

Читайте: В Ірані визнали Пентагон “терористичною організацією”

Він додав, що Іран є членом договору про нерозповсюдження зазначеного озброєння.

Постпред Ірану згадав і про те, що у Спільному всеосяжному плані дій тривалий час країна виконувала свої зобов’язання без отримання вигоди.

Країна повернеться в зазначений договір в тому випадку, якщо отримає від нього певну вигоду.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прощання з Сулеймані
В Ірані 40 людей загинули під час прощання з Сулеймані
В Ірані визнали Пентагон “терористичною організацією”
В Ірані визнали Пентагон “терористичною організацією”
Убивство Сулеймані було рішенням США, а не НАТО – Столтенберг
Убивство Сулеймані було рішенням США, а не НАТО – Столтенберг
Іран ніколи не матиме ядерної зброї – Трамп
Іран ніколи не матиме ядерної зброї – Трамп
В Іраку обмежили пересування сил міжнародної коаліції
В Іраку обмежили пересування сил міжнародної коаліції
Майкл Помпео
Помпео умовляв Трампа вбити Сулеймані кілька місяців — WP
Вперше за пів року: ціна на нафту перевищила $70 за барель
Вперше за пів року: ціна на нафту перевищила $70 за барель
Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп
Вашингтон може непропорційно відповісти на агресію Ірану – Трамп
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка