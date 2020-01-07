Іран не займатиметься створенням ядерної зброї

На сьогодні в Ірані не зацікавлені тим, щоб створити ядерну зброю, адже її використання не передбачено у військовій доктрині.

Постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що країна не хоче володіти ядерною зброєю.

Однією з причин є те, що використання ядерної зброї не передбачено у військовій доктрині Ірану.

– Ні, ми не зацікавлені в отриманні ядерної зброї, оскільки у нас є дуже чіткий релігійний вердикт нашого верхового керівника, який забороняє ядерну зброю, – пояснив Тахт-Раванчі.

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Він додав, що Іран є членом договору про нерозповсюдження зазначеного озброєння.

Постпред Ірану згадав і про те, що у Спільному всеосяжному плані дій тривалий час країна виконувала свої зобов’язання без отримання вигоди.

Країна повернеться в зазначений договір в тому випадку, якщо отримає від нього певну вигоду.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю.