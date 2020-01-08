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Air France припиняє польоти над Іраном та Іраком

Авіакомпанія Air France оголосила про припинення польотів над територіями Ірану та Іраку.

Air France припиняє польоти над Іраном та Іраком

Французький національний авіаперевізник Air France оголосив, що припиняє виконання рейсів, маршрути яких прокладені через повітряний простір Ірану і Іраку.

Трохи раніше FAA, Федеральне управління цивільної авіації США, заборонило американським авіакомпаніям літати в повітряному просторі Ірану, Іраку, Оману і над Перською затокою.

Причина цих заходів – різке загострення ситуації на Близькому Сході після ліквідації Сполученими Штатами Касема Сулеймані, командира загону Кудс – корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Читайте: США та РФ заборонили польоти пасажирських літаків над Іраном та Іраком

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

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