США та РФ заборонили польоти пасажирських літаків над Іраном та Іраком

Після того, як Іран 8 січня атакував дві американські військові бази в Іраку, США ввели заборону на польоти пасажирських літаків над цією країною, а також над Іраком, водами Перської та Оманської заток.

– Випущені NOTAM щодо обмеження польотів, які забороняють американським цивільним авіаперевізникам експлуатацію (літальних апаратів) в повітряному просторі над Іраком, Іраном і над водами Перської затоки та Оманської затоки, – йдеться в повідомленні авіарегулятора США.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3

— The FAA (@FAANews) January 8, 2020