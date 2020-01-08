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США та РФ заборонили польоти пасажирських літаків над Іраном та Іраком

Федеральне авіаційне управління США заборонило цивільним літакам польоти над територією Іраку, Ірану, а також водами Перської та Оманської заток.

ВПС США

Після того, як Іран 8 січня атакував дві американські військові бази в Іраку, США ввели заборону на польоти пасажирських літаків над цією країною, а також над Іраком, водами Перської та Оманської заток.

– Випущені NOTAM щодо обмеження польотів, які забороняють американським цивільним авіаперевізникам експлуатацію (літальних апаратів) в повітряному просторі над Іраком, Іраном і над водами Перської затоки та Оманської затоки, – йдеться в повідомленні авіарегулятора США.

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Росавіація також рекомендувала авіакомпаніям не використовувати повітряний простір Ірану та Іраку, а також не літати над Перською та Оманською затоками.

Пізніше авіакомпанія Air France також призупинила всі перельоти над територіями Ірану і Іраку.

Нагадаємо, вночі 8 січня Іран випустив щонайменше 10 балістичних ракет по двох базах США в Іраку.

Фото: Dreamstime

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