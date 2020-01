Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737

Вранці 8 січня сталася авіакатастофа українського літака Boeing 737 в Тегерстані, унаслідок чого загинули 176 осіб. Що з цього приводу кажуть лідери іноземних держав, читайте на сайті Факти ICTV.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані.

– Моє найглибше співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака. На даний момент фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи, щоб надати відповіді на цю жахливу трагедію, – йдеться у заяві.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Президент Литви Ґітанас Науседа приєднався до висловлення співчуття сім’ям загиблих.

#Lithuania extends its deepest condolences to the bereaved families and loved ones over the tragic aircraft accident in #Teheran which caused the loss of more than 170 lives. Our hearts are with you. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2020

Президент РФ Володимир Путін направив Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями у зв’язку з катастрофою українського пасажирського літака під Тегераном

Свої співчуття висловила і президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

No word can relate to the crash of the #PS752 Ukrainian International Airlines, an unspeakable disaster. I send my deepest condolences to the families and friends of the victims. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 8, 2020

Очільник Молдови Ігор Додон висловив солідарність з народом України.

От имени народа РМ и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с народом Украины и народами всех стран, граждане которых были на борту, передаю слова соболезнования родным и близким всех погибших.https://t.co/7c9oKL3COt — Dodon Igor (@dodon_igor) January 8, 2020

Глава естонської держави Керсті Кальюлайд зазначила, що цей ранок став трагічним і вона подумки перебуває з сім’ями загиблих.

Sad news to wake up to. My thoughts are with the families and close ones of everyone on board Ukraine International Airlines Flight 752. #PS752 — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) January 8, 2020



Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.