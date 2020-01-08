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Факти / Світ

Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737

Вранці 8 січня сталася авіакатастофа українського літака Boeing 737 в Тегерстані, унаслідок чого загинули 176 осіб. Що з цього приводу кажуть лідери іноземних держав, читайте на сайті Факти ICTV.

Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані.

– Моє найглибше співчуття всім, хто сьогодні вранці втратив близьких у катастрофі українського літака.

На даний момент фахівці з авіаційної безпеки розслідують причину катастрофи, щоб надати відповіді на цю жахливу трагедію, – йдеться у заяві.

Президент Литви Ґітанас Науседа приєднався до висловлення співчуття сім’ям загиблих.

Президент РФ Володимир Путін направив Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями у зв’язку з катастрофою українського пасажирського літака під Тегераном

Свої співчуття висловила і президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Очільник Молдови Ігор Додон висловив солідарність з народом України.

Глава естонської держави Керсті Кальюлайд зазначила, що цей ранок став трагічним і вона подумки перебуває з сім’ями загиблих.


Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

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