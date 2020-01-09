Іран не міг помилково збити літак МАУ – цивільна авіація

У іранській Організації цивільної авіації заявили про неправдоподібність версії, український авіалайнер під Тегераном був збитий.
Глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде сумнівається в заявах у США про те, що Іран помилково збив літак МАУ поблизу Тегерана.
– З наукової точки зору неможливо, щоб ракета збила український літак, ці чутки нелогічні, – сказав Алі Абедзаде.
Раніше американський журнал Newsweek повідомив з посиланням на низку джерел, що лайнер Боїнг-737 авіакомпанії МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, ймовірно, випадково, міг бути знищений іранськими системами ППО.
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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.
Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.
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