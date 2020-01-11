Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав визнання Іраном знищення українського пасажирського літака важливим кроком, закликавши до деескалації конфлікту.

– Визнання Іраном того, що рейс 751 компанії Міжнародні авіалінії України був збитий помилково їх власними збройними силами, є важливим першим кроком, – сказав Джонсон.

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Він додав, що трагічний інцидент лише підкреслює важливість деескалації напруженості в регіоні.

– Ми всі можемо ясно бачити, що подальший конфлікт лише призведе до нових жертв і трагедії. Життєво важливо, щоб всі лідери тепер прагнули до політичного виходу з кризи і повного, прозорого і незалежного розслідування події, – сказав Джонсон.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.