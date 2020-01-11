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Факти / Світ

Катастрофа літака МАУ: Джонсон закликав Іран до деескалації

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав визнання Іраном знищення українського пасажирського літака важливим кроком, закликавши до деескалації конфлікту.

– Визнання Іраном того, що рейс 751 компанії Міжнародні авіалінії України був збитий помилково їх власними збройними силами, є важливим першим кроком, – сказав Джонсон.

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Він додав, що трагічний інцидент лише підкреслює важливість деескалації напруженості в регіоні.

– Ми всі можемо ясно бачити, що подальший конфлікт лише призведе до нових жертв і трагедії.

Життєво важливо, щоб всі лідери тепер прагнули до політичного виходу з кризи і повного, прозорого і незалежного розслідування події, – сказав Джонсон.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: Sky News

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