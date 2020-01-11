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Факти / Світ

Ми не заспокоїмося, поки не доб’ємося справедливості: Трюдо про авіакатастрофу в Ірані

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції виступив із заявою про те, що Іран зобов’язаний бути притягнутий до повної відповідальності за катастрофу літака МАУ, збитого іранськими ППО.

На борту лайнера також перебували громадяни Канади.

–  Збивати цивільний літак – це жахливо, – заявив Трюдо.

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Він додав, що Іран повинен провести ретельне та відкрите розслідування і притягнути винних до відповідальності.

– Ми не заспокоїмося, поки не доб’ємося справедливості. Цього заслуговують сім’ї загиблих, – зазначив прем’єр.

Крім того, Канада наполягає на участі в розслідуванні катастрофи літака.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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