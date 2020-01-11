Ми не заспокоїмося, поки не доб’ємося справедливості: Трюдо про авіакатастрофу в Ірані

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції виступив із заявою про те, що Іран зобов’язаний бути притягнутий до повної відповідальності за катастрофу літака МАУ, збитого іранськими ППО.

На борту лайнера також перебували громадяни Канади.

– Збивати цивільний літак – це жахливо, – заявив Трюдо.

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Він додав, що Іран повинен провести ретельне та відкрите розслідування і притягнути винних до відповідальності.

– Ми не заспокоїмося, поки не доб’ємося справедливості. Цього заслуговують сім’ї загиблих, – зазначив прем’єр.

Крім того, Канада наполягає на участі в розслідуванні катастрофи літака.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.