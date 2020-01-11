Плакав разом з сім’ями: Трюдо зустрівся з родичами жертв катастрофи Boeing 737

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з родичами загиблих в катастрофі літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном, які проживають в Торонто.

Зустріч відбулася пізно ввечері в п’ятницю і була закрита для преси. Деякі її подробиці телеканалу Global News повідомив 39-річний Шахін Могхаддам, який в катастрофі втратив дружину і десятирічного сина.

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За його словами, зустріч з прем’єр-міністром вийшла дуже емоційною, він вислухав кожного.

– Ми говорили про мою сім’ю, він плакав разом зі мною. Я не знаю нічого про те, який він політик, але в особистому спілкуванні – він прекрасна людина, – сказав чоловік.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: Global News