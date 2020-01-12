Принц Вільям висловився про розрив Меган і Гаррі з королівською родиною

Принц Вільям вперше розповів, що думає про розрив свого брата з сім’єю.
– Протягом всього нашого життя я був поруч з моїм братом, поклавши йому руку на плече. Більше я не можу цього робити – ми окремі сутності. Це сумно, – сказав принц Вільям.
Він також висловив розчарування у зв’язку з тим, що Гаррі перестав бути частиною команди, якою є королівська сім’я.
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Однак, він сподівається, що прийде час, коли герцог і герцогиня Сассекські знову знайдуть взаєморозуміння з рідними.
Раніше стало відомо, що королева збирає сімейну нараду з приводу принца Гаррі та Меган Маркл.
Джерело: Sunday Times
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