Принц Вільям висловився про розрив Меган і Гаррі з королівською родиною

Принц Вільям вперше розповів, що думає про розрив свого брата з сім’єю.

– Протягом всього нашого життя я був поруч з моїм братом, поклавши йому руку на плече. Більше я не можу цього робити – ми окремі сутності. Це сумно, – сказав принц Вільям.

Він також висловив розчарування у зв’язку з тим, що Гаррі перестав бути частиною команди, якою є королівська сім’я.

Читайте: Маркл виїхала до Канади, залишивши принца Гаррі говорити з родиною

Однак, він сподівається, що прийде час, коли герцог і герцогиня Сассекські знову знайдуть взаєморозуміння з рідними.

Раніше стало відомо, що королева збирає сімейну нараду з приводу принца Гаррі та Меган Маркл.

Джерело: Sunday Times