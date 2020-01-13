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НАТО посилить захист через розміщення російських ракет

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у 2020 році Альянс застосує комплекс оборонних заходів у відповідь на розміщення Росією ракет 9М729, яке є порушенням умов Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

– Що стосується ракет 9М729, то ми збираємося працювати над системами ППО і ПРО та звичайним озброєнням для зміцненням стану бойової готовності та прискореної тривоги в разі запусків (ракет Росією, – Ред.), – сказав Столтенберг.

Читайте: НАТО вірить, що літак МАУ могли збити ракетою – Столтенберг

Генсек заявив, що країни НАТО вже погодили відповідні заходи.

– Це частина російської стратегії інвестувати в сучасні технології – в тому числі і сучасну ядерну зброю. Альянс не має наміру відповідати Росії розміщенням власних ракет в Європі, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 18 червня 2019 року Держдума РФ ухвалила закон, який призупиняє дію ракетного договору з США.

Джерело: Deutsche Welle

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