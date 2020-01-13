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Факти / Надзвичайні події

В Еквадорі почалося виверження вулкану Ла-Кумбре

13 січня в Еквадорі відбулося виверження вулкану Ла-Кумбре. Він знаходиться на безлюдному острові Фернандіна в західній частині Галапагоських островів.

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Виверження вулкану сталося в понеділок близько 18.15 (01.15 за київським часом). В останній раз вулкан вивергався в червні 2018 року. Його висота становить майже 1,5 тис. м.

Ми ділимося зі світом цим відео виверження вулкану Ла-Камбре у Фернандіні. Нам подобається цей чудовий природний процес, – повідомили в національному парку.

Раніше Факти ICTV писали, що виверження вулкану у Новій Зеландії забрало 18 життів.

Фото: Dreamstime

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