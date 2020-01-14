Гірше Сулеймані був тільки Усама бен Ладен – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео під час виступу в Стенфордському університеті заявив, що тільки лідер терористичного угруповання Аль-Каїда Усама бен Ладен вбив більше американців, ніж іранський генерал Касем Сулеймані.

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За його словами, Сулеймані вбив понад 600 патріотів США.

– Немає терориста, за винятком Усами бен Ладена, на руках якого було б більше американської крові, ніж на руках Сулеймані, – сказав він.

Також він додав, що світ став набагато безпечнішим після вбивства іранського генерала.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.