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Франція не отримувала запит щодо розшифровування чорних ящиків

Офіційний представник Верховного суду Ірану Голямхосейн Есмаїлі заявив, що чорні ящики зі збитого літака МАУ відправлять до Франції.

Там проходитиме їх подальше розшифровування.

За його словами, французьке Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації підтвердило участь у зазначеній технічній роботі.

– Ухвалено рішення відправити чорний ящик у Францію, щоб прояснити всі питання, – сказав Есмаїлі.

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Проте Бюро дослідження і аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило, що Іран ще не звертався до країни щодо передачі і розшифровування чорних ящиків літака МАУ.

Наразі у зазначеному питанні тривають дискусії між усіма зацікавленими сторонами.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відповідальність за катастрофу літака МАУ несе уряд Ірану.

Він додав, що потрібно знайти усіх відповідальних за цю трагедію.

Джерело: РИА Новости

Фото: Getty Images

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