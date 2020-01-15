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Факти / Світ / Росія

Формування нового уряду РФ не займе багато часу – Гризлов

Повноважний представник президента РФ у Думі Борис Гризлов про терміни формування нового кабміну сказав, що якщо відставка була підготовлена, то формування нового уряду не займе багато часу.

Борис Гризлов

Після послання президента РФ Федеральним зборам Дмитро Медведєв заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Читайте: Уряд РФ подав у відставку

Уряд РФ подає у відставку відповідно до 117 статті Конституції Росії.

Нагадаємо, президент РФ збирається запровадити низку змін до російської Конституції та запропонував провести всенародне голосування для ухвалення цих пунктів.

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