Президент США Дональд Трамп почав нову атаку на Apple.

Він написав у Twitter, що компанія відмовляється розблокувати айфони, які використовуються вбивцями, торговцями наркотиками та іншими насильницькими злочинними елементами.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

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У понеділок генеральний прокурор США Вільям Барр звинуватив Apple у тому, що вона не допомагає розслідування перестрілки, яка розглядається як терористичний акт.

Трамп звинуватив Apple у відмові співпрацювати зі слідчими, незважаючи на те, що його адміністрація допомагала компанії в торгівлі та інших питаннях.

Раніше Дональд Трамп підтримав протести в Тегерані, які почалися після визнання Ірану в збиванні українського літака.