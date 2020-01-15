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Трамп звинуватив Apple у відмові співпрацювати зі слідчими

Президент США Дональд Трамп почав нову атаку на Apple.

Він написав у Twitter, що компанія відмовляється розблокувати айфони, які використовуються вбивцями, торговцями наркотиками та іншими насильницькими злочинними елементами.

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У понеділок генеральний прокурор США Вільям Барр звинуватив Apple у тому, що вона не допомагає розслідування перестрілки, яка розглядається як терористичний акт.

Трамп звинуватив Apple у відмові співпрацювати зі слідчими, незважаючи на те, що його адміністрація допомагала компанії в торгівлі та інших питаннях.

Раніше Дональд Трамп підтримав протести в Тегерані, які почалися після визнання Ірану в збиванні українського літака.

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