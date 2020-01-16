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Генерал Ірану розповів про причини брехні про катастрофу МАУ

Ірану потрібно було брехати про авіакатастрофу літака МАУ у Тегерані для того, щоб покращити свою національну безпеку.

Про це розповів генерал Амір Алі Хаджізадех, війська якого контролювали ракетну систему, з якої збили український літак.

– Якби ми все сказали, як є, наша система повітряної оборони була б скалічена, а наші хлопці почали б сумніватися геть у всьому, – сказав Хаджізадех.

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Іранський генерал вважає, що військові країни могли б втратити впевненість у собі через катастрофічну помилку, що призвела до зазначеної трагедії.

Ця заява стала повною протилежністю тому, що він казав після оприлюднення інформації про причину катастрофи.

Тоді Хаджізадех заявив, що відчуває велику ганьбу через збиття літака МАУ.

До слова, до розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані долучилися експерти з Канади.

Джерело: Business Insider

Фото: Getty Images

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