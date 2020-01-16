Макрон готовий тісніше співпрацювати з РФ, незважаючи на конфлікт в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий тісніше співпрацювати з Російською Федерацією, не зважаючи на її тривалі конфлікти зі своїми сусідами.

На запитання, як президент Франції збирається будувати спільну європейську безпеку з Росією, яка веде військові дії зі своїми сусідами, Макрон відповів:

– Росія захопила частину території України, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів для того, щоб почати рухатися вперед, то можна чекати довго.

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Макрон також підкреслив, що після нормандського саміту, який пройшов в Парижі 9 грудня, відбувся історичний, на його думку, обмін полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати настільки ж плідну роботу щодо врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, 11 січня Зеленський та Макрон обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

Джерело: RFI