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Макрон готовий тісніше співпрацювати з РФ, незважаючи на конфлікт в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий тісніше співпрацювати з Російською Федерацією, не зважаючи на її тривалі конфлікти зі своїми сусідами.

На запитання, як президент Франції збирається будувати спільну європейську безпеку з Росією, яка веде військові дії зі своїми сусідами, Макрон відповів:

– Росія захопила частину території України, і ми вжили заходів. Ми на шляху вирішення заморожених конфліктів. Але якщо чекати вирішення всіх заморожених конфліктів для того, щоб почати рухатися вперед, то можна чекати довго.

путін і макрон

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Макрон також підкреслив, що після нормандського саміту, який пройшов в Парижі 9 грудня, відбувся історичний, на його думку, обмін полоненими між Росією і Україною, і потрібно продовжувати настільки ж плідну роботу щодо врегулювання конфлікту.

Джерело: RFI

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